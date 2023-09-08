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Antalya'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı aramada kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü Manavgat ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ve Kemer İlçelerinde şüpheli 2 şahsın kaçak sigara satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine işyerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 35 kg Tütün, 2 bin 430 paket kaçak sigara, 23 kilogram nargile tütünü ile 112 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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