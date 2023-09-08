Antalya'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı aramada kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü Manavgat ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ve Kemer İlçelerinde şüpheli 2 şahsın kaçak sigara satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine işyerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 35 kg Tütün, 2 bin 430 paket kaçak sigara, 23 kilogram nargile tütünü ile 112 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.