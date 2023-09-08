Sinop'ta kahreden bekleyiş sürüyor!

İstanbul'dan ailesiyle tatil için Sinop'a gelen ve dün denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

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Sinop'ta babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuğu arama çalışması devam ediyor. Ailesi ve yakınları olay yerinde bekliyor.

Denizde kaybolan çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilmişti.

Öte yandan Valilikçe ikinci bir karara kadar Sinop'un kuzey kesiminde bulunan Kumkapı Plajı'ndan başlayıp Sarıkum yüzme alanı da dahil cankurtaran ve güvenlik şeridinin olmadığı sahillerde denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.