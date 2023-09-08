Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.Abone ol
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ı yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı’nın girişinde gözaltına aldı.
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