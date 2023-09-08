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Balıkesir'de jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

Balıkesir Gömeç'te jandarma ekiplerinin zeytin bahçesine düzenlediği operasyonda bir kilogram kubar esrar ve 271 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Gömeç ilçesinde bulunan zeytin tarlasında kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi.

Yapılan operasyonda; bin 115 gram kubar esrar ve 271 adet kenevir bitkisi ele ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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