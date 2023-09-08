Zonguldak'ta 5. kattaki evinin balkonundan düşen adam can verdi!

Zonguldak Kozlu'da dengesini kaybeden 30 yaşındaki adam 5. kattaki evinin balkonun aşağıya düştü. Meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan adam hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ersin D.(30)isimli adam evinin balkonunda beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ersin D.(30)’ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Ersin D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Ersin D.’nin uzun süredir işsiz olduğu öğrenildi.