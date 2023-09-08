BIST 8.358
DOLAR 26,85
EURO 28,73
ALTIN 1.660,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'ta 5. kattaki evinin balkonundan düşen adam can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta 5. kattaki evinin balkonundan düşen adam can verdi!

Zonguldak Kozlu'da dengesini kaybeden 30 yaşındaki adam 5. kattaki evinin balkonun aşağıya düştü. Meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan adam hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ersin D.(30)isimli adam evinin balkonunda beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ersin D.(30)’ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Ersin D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Ersin D.’nin uzun süredir işsiz olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna İspanya’dan paralı asker alıyor. İşte askerlerin maaşı ve istenen şartlar
Ukrayna İspanya’dan paralı asker alıyor. İşte askerlerin maaşı ve istenen şartlar
DSÖ'den sahte ilaç uyarısı: Ciddi tehlikelere neden olabilir
DSÖ'den sahte ilaç uyarısı: Ciddi tehlikelere neden olabilir
Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil yolcu dolu minibüse çarptı!
Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil yolcu dolu minibüse çarptı!
Marmara'da bir ilde daha denize girmek yasaklandı
Marmara'da bir ilde daha denize girmek yasaklandı
Sakarya'da çocukların park kavgasında aileler birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
Sakarya'da çocukların park kavgasında aileler birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
İçinde şeytan olduğuna inanıp eve sözde hoca çağırdı! Karısını hocanın önünde...
İçinde şeytan olduğuna inanıp eve sözde hoca çağırdı! Karısını hocanın önünde...
Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı
Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı
Samsun'da bir iş yerinde 2.5 ton sahte yumuşatıcı ele geçirdi!
Samsun'da bir iş yerinde 2.5 ton sahte yumuşatıcı ele geçirdi!
CHP'den istifa etti! Avukat Özge Tekin bakın nereye üye oldu
CHP'den istifa etti! Avukat Özge Tekin bakın nereye üye oldu
Esnafın elindeki 10 bin euro rüzgarda etrafa saçıldı yoldan geçen vatandaşlar...
Esnafın elindeki 10 bin euro rüzgarda etrafa saçıldı yoldan geçen vatandaşlar...
Bilecik'te defineciler yakayı ele verdi! Kazı yaparken suç üstü yakalandı
Bilecik'te defineciler yakayı ele verdi! Kazı yaparken suç üstü yakalandı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kongre üyelerine çağrı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kongre üyelerine çağrı