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Sakarya'da çocukların park kavgasında aileler birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da çocukların park kavgasında aileler birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı

Sakarya Adapazarı'nda parkta oynayan çocukların kavgasına aileler dahil olunca işler değişti. Ailelerin tekme tokat birbirine girdiği kavga kameralara yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Dar Sokak’taki çocuk parkında küçük çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukları ayırmaları gereken yerde olaya ailelerde dahil olunca ortalık karıştı.

Vatandaşların araya girmesi ile son bulan arbede anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan arbede ile çevredeki vatandaşların araya girerek tarafları ayırdığı anlar yer aldı.

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