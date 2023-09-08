Ersan Şen medya patronu oluyor! Ekol TV'de hangi isimler olacak? 32. Gün örneği...

Ekranların vazgeçilmez tartışmacı konuklarından hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, televizyon kanalı kuruyor. Ekol TV isimli televizyon 2024 yılında yayına girmeye hazırlanırken, Ersan Şen, televizyonda hangi isimlerin görev yapacağını ve nasıl bir yayın yapacaklarını anlattı.

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Televizyon kanalı kurmaya hazırlanan Prof. Dr. Ersan Şen, televizyonunda sektörden isimlerin olacağını belirterek nasıl bir yayın politikası izleyeceklerini anlattı. Sina Koloğlu, Prof. Dr. Ersan Şen, kurmaya hazırlandığı Ekol TV’yi konuştu.

Acele verilmiş bir karar değil

Kanal fikrinin acele verilmiş bir karar olmadığını, ekibiyle hazırlığını yaptığını söyleyen Şen, “Hiçbir siyasi partiye bir yakınlığımız veya uzak tutumumuz söz konusu değil. Burada kritik yer, devlete ve millete olan bağlılık. Onun dışında solcusu da sağcısı da bizim için aynı değerde” dedi.

32. Gün benzeri belgeseller olacak

Hali hazırda sektörde çalışan bazı isimlerin kanalında yer alacağının sinyalini veren Şen, isim paylaşmadı. Şen kanalın işleyiş düzenine ilişkin de, “7/24 haber kuşakları ve tartışma programları yer almayacak. Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programında yaptığı, hepimizin hâlâ izlediği belgesellere benzer işler de olacak" bilgisini verdi.

Kanalı Aralık'ta yayına alabiliriz

Kanalın açılış tarihi olacak 1 Ocak verildiğini ancak çalışmaları hızlandırdıklarını, tarihi bir ay öne çekmeye hazırlandıklarını söyleyen Şen, “Ancak şu an için, yeni yılın ilk saatleri itibariyle merhaba diyebiliriz. Hem D-Smart’ta ve hem de Digitürk’te olacağız” diye konuştu. Sina Koloğlu’nun sosyal medyadan duyurduğu söyleşisi şöyle:

Ekranda kavga edenler olmayacak

Prof. Dr. Ersan Şen Hoca ekranın son dönem, en çok konuşulan ismi. Üslubu ile farklılığını ortaya koydu. Bazen abartılı bulundu ama, 'Hoca haklı' diyenler azımsanmayacak sayıdaydı. Ekrana hep 'dersini çok iyi çalışarak’ çıkıyordu. Ekran şöhreti sanırım kendisinin de hoşuna gitti. Birgün 'Hocamız kanal kuruyor' diye haber çıkınca doğrusu, şaşırmadım değil. Adı Ekol TV. Kendisine sordum 'Nerden çıktı bu televizyon işi?' diye.

Kendi adıma ulaşacağım hedeflere ulaştım

'Kendi adıma ulaşacağım hedeflere ulaştım. Ama ülkemiz için dertlenen, bu toprakların daha fazla değer görmesi için mücadele eden biriyim. Bu alana ilgi duymam da bu durumla alakalı diyebilirim' diyor Ersan Hoca. Kanal fikrinin alelacele verilmiş bir karar olmadığını söylüyor; 'Ekibimiz ile arkadaşlarımız düşünüp, tasarladığımız hazırlığını yaptığımı bir konu' diye ekliyor.

Profesyonel bir ekip kurmak için...

Peki nasıl oluştu bu durum? 'Benim farklı medya kuruluşlarında çalışan yönetici, sunucu, gazeteci dostum var. Diğer taraftan kendi çalışma arkadaşlarımla da oturup üzerinde çalıştık. O çalışmalar neticesinde kanal fikri ortaya çıktı. Daha sonra profesyonel bir ekip kurmak için kolları sıvadık' diyor.

“Partilere mesafeli, görüşlere açık”

'Haddinden fazla' haber kanalı mevcut. Ersan Hoca'ya 'Farkınız ne olacak?' diye sordum. 'Hiçbir siyasi partiye bir yakınlığımız veya uzak tutumumuz söz konusu değil. Burada kritik yer, devlete ve millete olan bağlılık. Onun dışında solcusu da sağcısı da bizim için aynı değerde' dedi.

Sektörde transfer işareti

'Kimler olacak vitrin ismiler kimler?' diye sorduğumda; 'Ekran yüzleri konusunda isim vermem doğru olmaz, çünkü halihazırda birçoğu aktif olarak çalışıyor. Onların herhangi bir sıkıntı çekmesini istemeyiz' dedi Ersan Şen.

Birand'ın izleri ve kan göz yaşına sınır

‘Günlük akış felsefesi nasıl olacak?’ Şen, çerçeveyi çiziyor; '7/24 haber kuşakları ve tartışma programları yer almayacak. Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programında yaptığı, hepimizin hala izlediği belgesellere benzer işler de olacak' diyor. Ve bir konun daha altını çiziyor; '3. Sayfa haberlerine sınırlama gelecek'.

Yeni yıldan önce platformlarda yayında

1 Ocak olarak duyurulmuştu. Ersan hoca; 'Belki 1 ay daha öne çekmek adına çalışmalarımıza hız kazandırdık. Ancak şu an için, yeni yılın ilk saatleri itibariyle merhaba diyebiliriz. Hem D-Smart’ta ve hem de Digitürk’te olacağız'.