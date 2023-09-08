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Ekmeğe ve simide ikinci zam geldi! 240 gram ekmek kaç para oldu?

Ekmeğe ve simide ikinci zam geldi! 240 gram ekmek kaç para oldu?

Seçimlerin ardından Türkiye'de iğneden ipliğe zam geldi. Son olarak un fiyatlarına gelen zammın ardından Amasya'da ekmeğe ikinci zam geldi.

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Amasya'da ekmek ve simide zam geldi. Buna göre, 240 gram ekmek 7 lira 50 TL’den satılırken 90 gram simitin fiyatı da 7,50 TL oldu. Böylelikle temmuz ayında yapılan zammın ardından Amasya'da ekmek ve simide ikinci kez zam gelmiş oldu.

Buna göre, 40 gram artarak 240 gram ekmek 7 lira 50 TL’den satılırken, yarım ekmek 100 gr 4 lira 50 TL, kepek ekmek 220 gr 7 lira 50 TL’den, çiftli kepek 440 gr 15 TL’den, tam buğday 400 gr 15 TL, sarı buğday 400 gr 22,50 lira, köy ekmek 800 gr 30 TL, çavdar 500 gr, 22,50 TL, papatya-bide 400 gr 15 TL, roll ekmek 50 gr 4 TL, tahıl ekmek 300 gr 22,50, Trabzon ekmek 1000 gr 37,50 TL’den satılıyor.

Son zamla 90 gram simitin fiyatı da 7,50 TL oldu. 80 gr poğaça 7,5 TL, 90 gr tereyağlı özel simit ve 80 gr tereyağlı ve katı yağlı özel poğaça 10 TL, 100 gr börek 17,50 TL iken 1 kg Amasya çöreği 150 TL’den satılıyor.

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