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İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu! 2 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu! 2 şüpheli yakalandı!

İstanbul polisinin düzenlediği kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla getirilen ve soğuk zincirle son kullanıcıya ulaşması gereken estetik ilaçların sağlıksız ortamlarda tutulduğu belirlendi.

Esenyurt ve Bağcılar'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde 753 dolgu ve botoks ilacıyla 41 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

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