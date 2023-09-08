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Jese Rodriguez, Brezilya’ya transfer oldu! Türkiye'de de oynamıştı

Jese Rodriguez, Brezilya’ya transfer oldu! Türkiye'de de oynamıştı

Bir dönem Türkiye’de MKE Ankaragücü forması giyen 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Jese Rodriguez, Brezilya Ligi ekibi Coritiba'ya transfer oldu.

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Brezilya Ligi ekiplerinden Coritiba, kadrosuna Avrupa’dan kariyerli bir oyuncuyu kattı. Real Madrid ile 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki oyuncu Jese Rodriguez ile anlaşma sağlandı. Coritiba'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Jese Rodriguez ile ön sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İspanyol oyuncu altyapısından yetişip uzun süre oynadığı Real Madrid’in ardından Fransa’nın dev kulüplerinden Paris Saint-Germain'e transfer olarak adından söz ettirmişti.

Öte yandan geçtiğimiz sezonun ilk yarısını da MKE Ankaragücü’nde geçiren Jese Rodriguez, Türkiye kariyerinde başkent ekibiyle 16 resmi maçta, 5 gollük katkı sağladı.

İspanyol futbolcu son olarak ise İtalya Serie A’da Sampdoria forması giydi.

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