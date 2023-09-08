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Afyonkarahisar'da feci kaza! Bariyerlere çarpan kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da feci kaza! Bariyerlere çarpan kamyon devrildi

Afyonkarahisar Sinanpaşa'da kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı

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Kaza, Sinanpaşa ilçesi Kılıçarslan beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ü., yönetimindeki 06 DCB 157 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepte ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından refüje devrildi.

Kazada sürücü F.Ü., yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi il olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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