Balıkesir İvrindi’de Kıraç rüzgarı esti

Düşman işgalinden kurtuluşunun 101. senesinde İvrindi, Kıraç konseri ile coştu.

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İvrindi'de Kıraç sahne alarak seyircileri adeta coşturdu. Sahne aldığı konserde sanatçı Kıraç sevilen şarkılarını seslendirirken izleyenler de Kıraç’a eşlik etti. İlçe ve çevre ilçelerden katılımın yoğun olduğu konserde sevilen sanatçının söylediği şarkılarla seyirci doyasıya eğlendi.

Gecenin sonunda konuşan Başkan Cengiz “Etkinlik anlamında ilçemize yakışır bir günü geride bıraktık. Bu tarihler ilçeler için önemli. Kurtuluşu, yeniden varoluşu ve atalarımızın bizler için mücadele ettikleri toprakların değerini anlamamızı sağlayan günlerin en önemlileri. Bu günü en güzel şekilde noktaladığımızı düşünüyorum. Konserler yapılır, sanatçılar ağırlanır ama önemli olan halkın kalbine, bam teline hitap edecek kişilere sahneleri emanet etmek. Bizler bu kurtuluş günümüzde 7 Eylül’de bunu hedefledik nitekim de başardık. Kıraç’ı ilçemizde ağırlamak, bu değerli günde hemşehrilerimizin huzuruna çıkarmak bizlere nasip oldu. Bizleri kırmayıp ilçemize teşrif eden Türkiye’nin beğendiği ve en önemli sanatçılarından Kıraç’a ve değerli ekibi başta olmak üzere katılım sağlayan kıymetli protokolümüze, konserimize ilçemizden ve çevre ilçelerden gelen seyircilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemize yakışır, örnek gösterilen sanatçılarla buluşturma ve etkinlik gerçekleştirme gayretimizi sürdüreceğiz. Kurtuluşumuz kutlu olsun” dedi.

Tarih ve doğal güzelliklerini içinde barındıran ilçede konser vermenin mutluluğu içerisinde olduğuna değinen sevilen sanatçı Kıraç “ İvrindi’nin kurtuluş gününde sahne almak nasip oldu. İlçede heyecanı ve dinanizmi gördüm. Bizlere burada halkla birlikte olma imkanı veren başta Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz olmak üzere konsere katılım sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah yine görüşeceğiz” dedi.

Gecenin sonunda sevilen sanatçı Kıraç’a yöresel ürünlerle dolu hediye sepeti ve çiçek takdim eden Başkan Cengiz’e aldığı bu güzel hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıraç “Bu aldığım en güzel hediyelerden biri. Bu ilçenin kuzusu meşhur diye biliyorum inşallah bir sonraki gelişimde kuzu da nasip olur” diyerek aldığı hediye için Başkan Cengiz’e teşekkür etti.