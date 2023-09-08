Eskişehir'de sevgilisi ile tartışan kadın hıncını polisten aldı! Hakaretler ve küfürler yağdırdı

Eskişehir Tepebaşı'nda iki sevgilinin sokak ortasında büyüyen kavgasına polis ve bekçiler müdahale etti. Kavgada sevgilisine sinirlenen kadın hıncını polis ekiplerinden almaya çalışarak küfürler ve hakaretler yağdırdı.

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Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan bir parkta, sevgili oldukları iddia edilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgilenen ekipler, tartışma yaşayan şahısların mukavemeti ile karşı karşıya kaldı. Taraflardan birisinin polislere ve bekçilere küfür, hakaret ve tehdit dolu sözleri, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından ekiplere mukavemet göstererek küfür ve hakaret eden kadın hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.