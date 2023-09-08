BIST 8.347
DOLAR 26,85
EURO 28,75
ALTIN 1.661,65
HABER /  DÜNYA

Pentagon uranyum mermilerini savundu kanser iddiaları

Pentagon uranyum mermilerini savundu kanser iddiaları

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kremlin'in "ABD'nin Ukrayna'ya vereceği seyreltilmiş uranyum mermilerinin sağlık için tehdit olabileceği ve kansere yol açabileceği" açıklamasını reddetti.

Abone ol

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Kremlin'in "ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği seyreltilmiş uranyum mermilerinin sağlığa zararlı olduğu ve ABD'nin bunun sonuçlarından sorumlu olacağı" açıklamasını sorması üzerine Singh, "Seyreltilmiş uranyum mermilerinin sağlığa etkileri açısından, Rus yetkililerin iddialarını reddediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), bu mermilerin kansere yol açtığına ilişkin herhangi bir kanıta ulaşmadığını belirten Singh, şunları kaydetti:

"Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü de uranyum ya da seyreltilmiş uranyuma maruz kalan alanlarda lösemi ya da diğer kanser vakalarında artış gözlememiştir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bile, seyreltilmiş uranyuma maruz kalmak ile kanser vakalarındaki artış arasında bir bağı kanıtlayamamıştır. Dolayısıyla bu iddiaları reddediyoruz."

Singh, bu mermilerin Ukrayna'ya ne zaman ulaşacağına dair kesin bir zaman vermezken, bu sonbaharda sahada olmasını beklediklerini kaydetti.

ABD ile Rusya arasında uranyum mermisi tartışması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ziyareti sırasında, bu ülkeye yönelik 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi açıklamıştı.

Pentagon ise paket kapsamında, Ukrayna'ya ilk kez seyreltilmiş uranyum mermileri gönderileceğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu karara tepki göstererek, "Seyreltilmiş uranyum mermilerinin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Bu mühimmatların kullanımının daha önce onkoloji ve diğer hastalıklardan muzdarip insan sayısını artırdığını belirten Peskov, bu sorunların, mühimmatların kullanıldığı bölgelerde bulunanların sonraki nesilleri üzerinde de hissedildiğini dile getirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yarın yapılacak
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yarın yapılacak
İstanbul'da kaçak botoks satıcıları yakayı ele verdi! Çok sayıda ilaç ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da kaçak botoks satıcıları yakayı ele verdi! Çok sayıda ilaç ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Kredi kartında yeni dönem mi? Bankalar 'sınır' sinyali verdi
Kredi kartında yeni dönem mi? Bankalar 'sınır' sinyali verdi
6 kişiye mezar olmuştu! O bungalovların eski hali ortaya çıktı!
6 kişiye mezar olmuştu! O bungalovların eski hali ortaya çıktı!
Kayseri, "2024 Avrupa Spor Şehri" için aday oldu!
Kayseri, "2024 Avrupa Spor Şehri" için aday oldu!
AK Parti anketlerinde Ekrem İmamoğlu önde! AK Parti'nin kesinleşen tek adayı var o da...
AK Parti anketlerinde Ekrem İmamoğlu önde! AK Parti'nin kesinleşen tek adayı var o da...
Türkşeker fabrikalarına 613 geçici işçi alınacak
Türkşeker fabrikalarına 613 geçici işçi alınacak
Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı!
Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı!
Survivor 2024 All Star kadrosuna katılan üçüncü isim Ogeday Girişken oldu
Survivor 2024 All Star kadrosuna katılan üçüncü isim Ogeday Girişken oldu
Anayasa Mahkemesi’nden cezaevinden gönderilen mektuplarla ilgili karar
Anayasa Mahkemesi’nden cezaevinden gönderilen mektuplarla ilgili karar
Yeni eğitim - öğretim yılı öncesi 81 il valiliğine genelge
Yeni eğitim - öğretim yılı öncesi 81 il valiliğine genelge
Ağustosta hangi yatırım aracı kazandırdı? Yatırımcısı yaşadı
Ağustosta hangi yatırım aracı kazandırdı? Yatırımcısı yaşadı