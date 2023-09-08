Anayasa Mahkemesi’nden cezaevinden gönderilen mektuplarla ilgili karar

Kocaeli’de hükümlü Muhammer Kukul, cezaevinden gönderdiği ve kendisine gelen mektupların içeriklerinin UYAP sistemine kaydolduğunu fark edip, konuyu mahkemeye taşıdı.

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Yerel mahkeme, mektupların UYAP’a kaydolmasında ihlal olmadığına hükmetti. Kukul, bu kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmedip, dosyanın yeniden yargılama için Kocaeli 1’inci İnfaz Hakimliği’ne gönderilmesine karar verdi.

Kocaeli’de, bir suçtan hüküm giyen Muammer Kukul, cezaevinden gönderdiği ve kendisine gelen mektupların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) kaydedildiğini fark etti.

Kukul, duruma itiraz ederek Kocaeli 1’inci İnfaz Hakimliğine başvurdu. Ancak mahkeme, mektupların kaydedilmesini hak ihlali saymadı. Kukul, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini iddia ederek, konuyu 2020 yılında AYM’ye taşıdı.

AYM üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede, “Mahpusun mahrem bilgileri ile kişisel verilerinin kayıt, muhafaza ve kullanımını içeren tedbirlerin kapsamını, uygulanmasını, idarenin takdir yetkisinin sınırlarını düzenleyen ve keyfiliğe karşı güvenceler içeren kuralların mevcut olmadığı gerekçesiyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır.” ifadelerine yer verildi.