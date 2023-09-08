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Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu! Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu! Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu, ekim ayında 3 il için toplam 2 bin işçi alımı yapacak. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız." bilgisini verdi.

Alımlar kura ile olacak

Alımların, kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirileceği kaydedildi.

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