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Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Pepe'den taraftarlara mesaj

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Pepe'den taraftarlara mesaj

 Trabzonspor Kulübünün prensipte anlaşma sağladığı Arsenalli oyuncu Nicolas Pepe, özel uçakla İstanbul'a geldi.

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Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Trabzonspor formasını giyen 28 yaşındaki Pepe, takımla birlikte şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

Konuşmasına, "Merhaba Trabzonspor taraftarı." diyerek başlayan Pepe, "Bu takıma katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Pepe, mesajını Türkçe "Bize her yer Trabzon." sözleriyle tamamladı.

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