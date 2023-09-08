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İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! Kurye hayatını kaybetti

İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! Kurye hayatını kaybetti

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kurye yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, E.D. (19) idaresindeki otomobil ile Şafak Görkem Yeniay'ın (21) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ve motosikleti kullanan kurye yaralandı. Hastaneye kaldırılan kurye, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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