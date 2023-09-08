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Kuzey Kore taktik nükleer saldırı denizaltısını denize indirdi

Kuzey Kore taktik nükleer saldırı denizaltısını denize indirdi

Kuzey Kore, ülkenin ilk operasyonel "taktik nükleer saldırı denizaltısını" denize indirdi. Denizaltı, Kore yarımadası ile Japonya arasındaki sularda devriye gezen filoya tahsis edildi.

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Kuzey Kore, ülkenin ilk operasyonel "taktik nükleer saldırı denizaltısını" denize indirdiğini açıkladı.

Düzenlenen törende konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu geminin ülkesinin, ABD ve Asyalı müttefiklerine karşı nükleer silahlarla güçlendirilmiş bir donanma kurma çabalarında büyük önem taşıdığını bildirdi.

Donanmayı nükleer silahlarla silahlandırmanın acil bir görev olduğunu belirten Kim, deniz kuvvetleri için taktik nükleer silahlarla donatılmış daha fazla su altı ve su üstü gemisi sözü verdi.

Kore yarımadası ile Japonya arasında devriye gezecek

Kuzey Kore devlet medyasına göre, Pyongyang bu denizaltıyı, Kore yarımadası ile Japonya arasındaki sularda devriye gezen filoya tahsis etti.

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Analistler, “Hero Kim Kun Ok” adı verilen geminin, Kuzey Kore`nin 1970`lerde Çin'den satın aldığı ve yurt içinde üretmeye başladığı, değiştirilmiş Sovyet dönemi Romeo sınıfı bir denizaltı gibi göründüğünü söyledi.

Güney Kore şüpheli yaklaşıyor

Bununla birlikte, gemideki fırlatma tüpü kapaklı tasarımının büyük olasılıkla balistik füzeler ve seyir füzeleriyle silahlandırıldığı tahmin ediliyor.

Bu arada Associated Press, Güney Koreli yetkililerin denizaltının nükleer saldırı potansiyeline karşı temkinli yaklaştığı ve muhtemelen operasyonel göreve hazır olmadığı görüşünü taşıdığını aktardı.

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