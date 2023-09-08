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İlaç yetersiz kaldı doktor kadın hastayı yastıkla boğarak öldürdü

İlaç yetersiz kaldı doktor kadın hastayı yastıkla boğarak öldürdü

Belçika'da kanser hastalığı olan ve ötenazi uygulanmasını isteyen bir kadın, kendisine verilmesini istediği ölümcül ilaçların yetersiz kalması üzerine doktor tarafından yastıkla boğularak 'ötanazi' uygulandı.

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Liege'deki Oupeye belediyesinden 36 yaşındaki bir kadının durumu, ölümcül kanser teşhisi konulduktan sadece aylar sonra ciddi şekilde kötüleşti.

Kadın, Mart 2022'de ötenazi yapmayı seçtiğini bildirdi.

Belçika'da yasal olan süreç, bir doktor ve iki hemşirenin, prosedürü denetlemek üzere kadının kocası ve küçük kızıyla paylaştığı evi ziyaret etmesini içeriyordu.

Kadının ailesi, sevdiklerinin ölümüne tanık olmak istemedikleri için evi terk etti.

Sud Info'da yer alan habere göre süreç planlandığı gibi gitmedi.

Otopside boğulma belirtileri görüldü

İlaç kokteyli istenen etkiyi vermeyince, doktorun kadını yastıkla boğarak yaşamına son verdiği iddia edildi.

7sur7, otopsi incelemesinde boğulma belirtileri görüldüğünü yazdı.

Kadının eşi, Liege savcılığına şikayette bulunarak ötenaziyi yapan doktor ve iki hemşire hakkında yasal işlem başlattı.

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