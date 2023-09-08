BIST 8.368
DOLAR 26,85
EURO 28,77
ALTIN 1.661,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van'da torbacılara geçit verilmiyor! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van'da torbacılara geçit verilmiyor! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Van'da narkotik polis ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Abone ol

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “1-7 Eylül 2023 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 968,95 gram skunk, 19,62 gram esrar, 1,32 gram eroin, 5,03 gram metamfetamin, 20 bin 2 adet ecstasy, 11 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 18 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti kulisi! Ekrem İmamoğlu'nun karşısına 'Karadenizli' aday! Ankara için iki isim var
AK Parti kulisi! Ekrem İmamoğlu'nun karşısına 'Karadenizli' aday! Ankara için iki isim var
Ebrar Karakurt'tan 'lezbiyen' paylaşımı! "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz"
Ebrar Karakurt'tan 'lezbiyen' paylaşımı! "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz"
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
Kastamonu'da feci kaza! Ciple ticari araç birbirine girdi: 4 yaralı
Kastamonu'da feci kaza! Ciple ticari araç birbirine girdi: 4 yaralı
Haberler çıktı Apple'ın piyasa değeri 200 milyar dolar azaldı
Haberler çıktı Apple'ın piyasa değeri 200 milyar dolar azaldı
Hatayspor Rigoberto Rivas'ı transfer etti!
Hatayspor Rigoberto Rivas'ı transfer etti!
Devlet Bahçeli Meral Akşener iddiası! Hacı Yakışıklı kulis paylaştı
Devlet Bahçeli Meral Akşener iddiası! Hacı Yakışıklı kulis paylaştı
Galatasaray'dan transfer açıklaması: Anlaşmaya varıldı...
Galatasaray'dan transfer açıklaması: Anlaşmaya varıldı...
Yangın çıkan ağıl sahinin gözlerinin önünde kül oldu! 60 keçi telef oldu
Yangın çıkan ağıl sahinin gözlerinin önünde kül oldu! 60 keçi telef oldu
Küba'da Rusya için asker toplayan 17 kişi yakalandı!
Küba'da Rusya için asker toplayan 17 kişi yakalandı!
California'daki Catalina Kanalı'nı 13 saatte yüzerek geçtiler
California'daki Catalina Kanalı'nı 13 saatte yüzerek geçtiler
Sabah saatlerinde sallandı büyük panik yaşandı! AFAD'dan açıklama var
Sabah saatlerinde sallandı büyük panik yaşandı! AFAD'dan açıklama var