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Galatasaray'dan transfer açıklaması: Anlaşmaya varıldı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'dan transfer açıklaması: Anlaşmaya varıldı...

Galatasaray Kulübü, Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö’nün Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

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Galatasaray Kulübü, Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö’nün Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjö’nün transferi konusunda Pendikspor Futbol AŞ ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol AŞ, şirketimize net 3.000.000 avro transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da geçen sezon 27 resmi maça çıkan Fredrik Midtsjö, bu sezon ise sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 karşılaşmada şans bulmuştu.

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