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Bomba kulis! İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları belli oldu! Koray Aydın ve Buğra Kavuncu

Bomba kulis! İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları belli oldu! Koray Aydın ve Buğra Kavuncu

Meral Akşener'in "Yerel seçimlerde her ilde kendi adayımızı göstereceğiz" çıkışının ardından İYİ Parti kulisleri hızlandı. Aday olmak isteyenler Genel Merkez'de kulis çalışmalarına başlarken, İYİ Parti'nin Meral Akşener'e sunulan muhtemel adaylar" listesi sızdı. Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına ülkücü Koray Aydın, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına İmamoğlu'nun akından tanıdığı Buğra Kavuncu ya da gençlerin adayı Bilge Yılmaz'ın aday gösterilmesi gündemde.

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İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in "Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul dahil tüm şehirlerde kendi adaylarımızla yarışacağız" açıklamasının ardından İYİ Parti kulislerinde aday isimleri borsası kuruldu. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'ın başında olduğu ekibin hazırladığı muhtemel belediye başkan adayları ön raporu tamamlandı ve Akşener'e sunuldu.

Koray Aydın Ankara, Buğra Kavuncu İstanbul

İzmir adayının Ümit Özlale olduğunu Meral Akşener açıklamıştı. İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ın karşısına çıkarmaya hazırlandığı ismin, ülkücü camianın da yakından tanıdığı Koray Aydın olduğu iddia ediliyor. İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun karşısına ise İmamoğlu ile yakın çalışma yürüten eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Bilge Yılmaz ikilisinden birini çıkaracağı öne sürüldü. 

Kulislerdeki İYİ Parti adayları listesi...

İşte Gündem 7x24'ün "İYİ Parti'de konuşulan büyükşehir belediye başkan adayları" diyerek duyurduğu o isimler...

İstanbul: Buğra Kavuncu, Bilge Yılmaz
Ankara: Koray Aydın
İzmir: Ümit Özlale
Eskişehir: Melih Aydın
Bursa: İsmail Tatlıoğlu
Antalya: Arif Kocabıyık, Nesrin Ünal
Adana: Mehmet Ali Bilici
Hatay: Şefik Çirkin
Aydın: Ömer Karakaş
Mersin: Burhanettin Kocamaz
Samsun: Erhan Usta
Ordu: İdris Naim Şahin
Trabzon: Mustafa Bıyık, Şükrü Kuleyin
Muğla: Metin Ergun

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