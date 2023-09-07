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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in cezası belli oldu!

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in cezası belli oldu!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e verilen ceza netleşti. Mahkeme, Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verdi.

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Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.

Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası

Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

4 sanık tahliye edildi

Duruşmada ayrıca 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

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