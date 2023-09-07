Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in cezası belli oldu!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e verilen ceza netleşti. Mahkeme, Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verdi.Abone ol
Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.
Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası
Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.
4 sanık tahliye edildi
Duruşmada ayrıca 4 sanığın tahliyesine karar verildi.