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Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu

Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında FETÖ ve PKK iddialarında bulunan AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Külünk, geçtiğimiz günlerde Erbaş'a FETÖ ve PKK iddialarını içeren üç soru yöneltmiş ve "Bu söylediğim her şey delillere dayanıyor. Bu delillerle 15 Temmuz sonrası birçok insan mahkumiyet aldı. Bir cumhuriyet savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum." şeklinde konuşmuştu.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a FETÖ ve PKK iddialarını içeren 3 soru yönelterek, "Bu söylediğim her şey delillere dayanıyor. Bu delillerle 15 Temmuz sonrası birçok insan mahkumiyet aldı. Bir cumhuriyet savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum." ifadelerini kullanan Metin Külünk hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Hukuki süreç başlatıldı"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ses getiren AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Metin Külünk hakkında Diyanet'ten açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, " Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Metin Külünk ne demişti?

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya platformu X üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a FETÖ ve PKK iddialarını içeren 3 soru yöneltmişti.Külünk şu ifadeleri kullanmıştı:

1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde, sorumluluğuna verilen bir kısım iş ve işlemleri, kamu menfaatini ön planda tutarak, usulüne ve mevzuata uygun şekilde sonuçlandırmadığı, Başkanlığın bütün birimlerini yönetmeye çalıştığı, en önemlisi de Özel Kalem Müdürü Hasan GÜÇLÜ üzerinden Başkan olarak şahsınızı yönlendirmeye kalkıştığı, gerek bütçe imkanlarıyla ve gerekse hac ve umre hesabından yapılan bazı mal ve hizmet alımlarında, istihbarat birimlerince PKK'ya destek verdiği tespiti yapılan şirketlere fahiş ödemeler yaparak haksız kazanç sağlamalarına imkan verdiği, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan kişinin, yürüttüğü hizmet ve faaliyetler gereğince, birçok mal ve hizmet alımı gerçekleştiren Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı'nı (MÜSDAV'ı) Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla, fiilen yönetmesine hangi gerekçelerle imkan verdiniz? Açıklayınız.

"Görevlendirilmesini hangi gerekçelerle sağladınız?"

2) Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde yapılan bir kısım mal ve hizmet alımlarında açık usulsüzlük ve yolsuzluklar yaptığı iddia edilen bir kişinin, milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak istifa etmesinden sonra, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetine seçilmesini ve İşletmelerden Sorumlu Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görevlendirilmesini hangi gerekçelerle sağladınız? Açıklayınız.

"Bu personelin hamisi gibi davranan..."

3) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde Başkan Vekili olarak görevlendirildiği zamanlarda FETÖ ile ilgili yazı ve onayları imzalamaktan imtina eden, hakkında FETÖ iddiası bulunan bir kısım personele kol-kanat gererek, bu personelin hamisi gibi davranan, en önemlisi de Başkanlıkta FETÖ ve yolsuzluklarla mücadele eden üst düzey personelin tasfiyesinde büyük çaba sarf eden birisinin hala DİB Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli heyeti olarak çalışmasını sağlamanızın gerekçeleri nelerdir?

"Söylediğim her şey delillere dayanıyor"

10 Haber'e konuşan Metin Külünk sosyal medyadan paylaştığı iddiaların hepsinin delili olduğunu belirterek, "Bu söylediğim her şey delillere dayanıyor. Bu delillerle 15 Temmuz sonrası birçok insan mahkumiyet aldı. Bir cumhuriyet savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum" demişti.

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