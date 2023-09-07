BIST 8.271
DOLAR 26,83
EURO 28,74
ALTIN 1.655,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kastamonu'da Motosikletten savrulan çocuk sürücü canından oluyordu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da Motosikletten savrulan çocuk sürücü canından oluyordu!

Kastamonu Tosya'da 14 yaşındaki çocuk motosiklet sürücüsü kontrolü kaybederek motosikletten savruldu. Meydana gelen kazada çok yaralandı.

Abone ol

Kaza, Tosya ilçesi Hocaimat Mahallesi Sosyal Sigortalar Kurumu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 37 EC 966 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan M.E. (14) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.E., Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek'in 'maaş zammı' kararına tepki! Çalışan daha da fakirleşecek! 2023 hedefi yüzde 5, enflasyon yüzde 63....
Mehmet Şimşek'in 'maaş zammı' kararına tepki! Çalışan daha da fakirleşecek! 2023 hedefi yüzde 5, enflasyon yüzde 63....
İsmail Küçükkaya kulis paylaştı: İmamoğlu'nun yakın çevresinden öğrendim
İsmail Küçükkaya kulis paylaştı: İmamoğlu'nun yakın çevresinden öğrendim
Konya'da uyuşturucu tacirlerinin yöntemi ağızları açık bıraktı! Bağlamanın içerisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Konya'da uyuşturucu tacirlerinin yöntemi ağızları açık bıraktı! Bağlamanın içerisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Avrupa ülkesinde evlilikte "şahit" zorunluluğu kaldırılıyor
Avrupa ülkesinde evlilikte "şahit" zorunluluğu kaldırılıyor
Ali Koç yeniden seçildi! 2023-2027 yılları arasında görevini yürütecek
Ali Koç yeniden seçildi! 2023-2027 yılları arasında görevini yürütecek
Sinop’ta 16 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
Sinop’ta 16 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
Kırklareli’ndeki selde ölü sayısı 6’ya yükseldi
Kırklareli’ndeki selde ölü sayısı 6’ya yükseldi
İngiltere'de yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılacağı tahmin ediliyor
İngiltere'de yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılacağı tahmin ediliyor
'Bahis oynadım ve paraları kaybettim' demişti dolandırıcılıkla suçlanan sanıktan yeni ifade
'Bahis oynadım ve paraları kaybettim' demişti dolandırıcılıkla suçlanan sanıktan yeni ifade
Artık tarih oluyor! Emlak satışında yeni dönem başlıyor
Artık tarih oluyor! Emlak satışında yeni dönem başlıyor
Bingöl'de 88 bin 766 kök Hint keneviri ele geçirildi!
Bingöl'de 88 bin 766 kök Hint keneviri ele geçirildi!
Trabzon'da "8. Kervan Yolu Dağ Koşusu" 9 Eylül'de yapılacak
Trabzon'da "8. Kervan Yolu Dağ Koşusu" 9 Eylül'de yapılacak