Kastamonu'da Motosikletten savrulan çocuk sürücü canından oluyordu!

Kastamonu Tosya'da 14 yaşındaki çocuk motosiklet sürücüsü kontrolü kaybederek motosikletten savruldu. Meydana gelen kazada çok yaralandı.

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Kaza, Tosya ilçesi Hocaimat Mahallesi Sosyal Sigortalar Kurumu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 37 EC 966 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan M.E. (14) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.E., Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.