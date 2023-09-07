İsmail Küçükkaya kulis paylaştı: İmamoğlu'nun yakın çevresinden öğrendim

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan isteğini aktardı. Küçükakaya, "İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 39 ilçenin belediye başkanı adaylarını biz belirlemeyiz diyormuş" dedi.

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Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı arasında yaşananlara ilişkin kulis bilgisi aktardı.

Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimlere ilişkin talebi olduğunu aktaran Küçükkaya, "İmamoğlu'nun yakın çevresinden öğrendim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da 39 ilçe belediye başkanı adayını kendisinin belirlemek istediğini ve bu durumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan talep ettiğini ifade eden Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, "Yakın çevresinden duydum. Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 39 ilçenin belediye başkanı adaylarını biz belirlemeyiz diyormuş. Uyumlu çalışacağı kişileri aday yapmak istiyormuş" dedi.