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İngiltere'de yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılacağı tahmin ediliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiltere'de yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılacağı tahmin ediliyor

Sıcaklıkların bu hafta 33 dereceye ulaşacağı tahmininde bulunarak "kırmızı" alarm veren İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), yılın sıcaklık rekorunun da bu hafta kırılacağını tahmin ediyor.

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Met Office'ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin özellikle güneyinde ve Londra'da bugünden itibaren cumartesiye kadar 32-33 derecelere ulaşan bir sıcaklık bekleniyor.

En son haziranda ölçülen 32 derecenin ardından yeniden benzer sıcakların yaşanacağını tahmin eden Met Office, "kırmızı alarm" uyarısı yayımladı.

İngiltere ve Galler'de hafta sonu da sıcaklıkların yüksek olacağını açıklayan Met Office, en son 10 Haziran'da kırılan yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılabileceğine işaret etti.

Gece sıcaklığının da 20 dereceyi aşacağını ifade eden Met Office, bu gece ve yarın, 21,7 derece ile gece sıcaklığı rekorunun da kırılabileceğini kaydetti.

İklim değişikliği nedeniyle üst üste 2 gün ya da üzeri 30 derece sıcaklık yaşanma ihtimalinin artacağına işaret eden Met Office, 2070'te bir yılda 2'den fazla gün üst üste 30 derece üzeri sıcaklık yaşanma ihtimalinin 16 kat artacağı bilgisini de paylaştı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da (UKHSA) sıcak havalar nedeniyle sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının yaşanması ihtimali ile yaşlı ve hastalara yönelik "Kırmızı Sağlık Alarmı" uyarısı yayımladı.

UKHSA, tüm vatandaşları su tüketmeye, yaşlı ve hasta yakınlarını takip etmeye ve mümkün oldukça kapalı mekanlarda kalmaya çağırdı.

Met Office, pazar ve pazartesi günü ise ülkenin batısında gök gürültülü sağanak, cuma ve cumartesi bazı bölgelerde az miktarda yağış beklendiğini de vurguladı.

Met Office Baş Meteorolojisti Paul Gundersen, "Yüksek basınç yılın bu dönemine göre özellikle güney bölgeleri için daha sıcak bir havaya sebep olacak. İngiltere ve Galler'de yılın en yüksek sıcağını beklenirken, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da da mevsim normalleri üzerinde sıcaklar görebiliriz." dedi.

İngiliz Veterinerler Birliği Başkan Yardımcısı Justine Shotton da, eylül sıcaklarının hayvanlar için tehlikeli olduğuna işaret ederek, özellikle evcil hayvanların sıcaklık kaynaklı hastalıklardan sıcak çarpması, güneş yanığı, nefes darlığı ve kalp rahatsızlıkları geçirmeye açık olduklarını söyledi.

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