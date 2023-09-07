Survivor All Star 2024'te yer alacak ikinci yarışmacı belli oldu! Acun Ilıcalı 'olaylı' ismi çağırdı
Acun Ilıcalı dün yaptığı açıklamada, Survivor All Star 2024'te yer alacak ilk yarışmacıyı duyurmuştu. Nihat Altınkaya'nın Survivor'ın yeni sezonunda yarışmacı olarak yer alacağı öğrenilmişti. Survivor All Star 2024'ün ikinci yarışmacısı da belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak isimler belli olmaya başladı.
Ilıcalı dün, Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyen izleyiciyi heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamayla Survivor yeni sezon kadrosunda yer alacak isimlerden ilki belli oldu.
Ilıcalı, Survivor All Star 2024 formatıyla ekrana gelecek yarışmada, eski şampiyon Nihat Altınkaya'nın yer alacağını açıkladı.
Survivor All Star 2024'te yer alacak ikinci yarışmacı da bugün belli oldu.