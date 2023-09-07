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Sakarya’da doğal gaz hattında patlama: 1 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya’da doğal gaz hattında patlama: 1 işçi yaralandı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde AGDAŞ'ın doğal gaz hattı çalışması sırasında meydana gelen patlamada bir işçi yanarak yaralandı.

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Hatipler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) ekipleri mevcut doğal gaz hattında kelepçe çalışması yaptığı sırada küçük çaplı patlama meydana geldi.

Patlama neticesinde yoldaki asfalt kalktı. Hattan sızan gazında alev alması sonrasında kelepçe işlemi yapan Y.A. isimli çalışan yanarak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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