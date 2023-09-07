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Balıkesir'de dehşete düşüren cinayet! Otel odasında öldürdükleri genci odaya kitlediler

Balıkesir'de dehşete düşüren cinayet! Otel odasında öldürdükleri genci odaya kitlediler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahil işletmesinde çalışan 23 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyordu. Ailesinin jandarmaya başvurduğu genç kilitli bir otel odasında sırtından vurulmuş halde bulundu.

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Sabah Gazetesinin haberine göre Ayvalık'ta bir sahil işletmesinde garson olarak çalışan ve askere gitme hazırlıkları yapan Mert Merey (23) 3 Eylül Pazar akşamı evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan gencin yakınları Jandarma'ya kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan Ayvalık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mert Merey (23)'in en son Sarımsaklı mevkiinde bulunan ve devir işlemleri nedeniyle kapalı olan bir otele giriş yaptığını belirledi.

Kilitli odada kanlar içinde bulundu

Jandarma ekipleri, otele baskın düzenledi. Tüm odalar tek tek aranırken, bir odanın kilitli olmasından şüphelenen ekipler kapıyı kırarak içeriye girdi. Kanlar içinde yerde bir gencin yattığını gören Jandarma timleri, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi.

Kanları havlularla temizlediler!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mert Meray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede katil yada katillerin Meray'ı öldürdükten sonra olay yerinde delil bırakmamak için havlularla kanları duvarlardan ve yerlerden sildikleri belirlendi.

Katil zanlıları aranıyor

Olayı çok yönlü soruşturan Jandarma timleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak otel çalışanı iki şüpheli için soruşturma başlattı. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskından bir sonuç alınamazken, şüpheliler her yerde aranıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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