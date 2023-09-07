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Aydın'da 13 yaşındaki çocuğun silahla oyunu kötü bitti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da 13 yaşındaki çocuğun silahla oyunu kötü bitti!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde evde bulunan tabanca ile oynayan 13 yaşındaki çocuk tabancanın ateş alması ile başından vuruldu.

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Olay, Gerenkova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki E.B. evde bulduğu tabancayla oynamaya başladı. E.B.’nin elindeki silah bir anda ateş aldı ve tabancadan çıkan kurşun çocuğun başına isabet etti.

Silah sesini duyarak odaya giren ailesi, E.B’yi başından vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 13 yaşındaki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan E.B’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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