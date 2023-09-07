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Kazdağları'nda yangın çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kazdağları'nda yangın çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Nusratlı köyü yakınlarındaki Kazdağları'nda yangın meydana geldi.

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Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Küçükkuyu Şefliği Nusratlı rampaları mevkisinden duman ihbarı gelmesi üzerine, Çanakkale, Bayramiç ve Edremit'te konuşlu helikopterler ve Edremit'te bulunan 2 su atar ve 2 amfibik olmak üzere 4 uçak ile Ayvacık ve çevre işletmelerdeki kara ekipleri yangın alanına sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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