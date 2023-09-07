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Kırklareli'deki sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi!

Kırklareli'deki sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi!

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından kaybolan 6'ncı kişinin cesedine ulaşıldı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı dün kurtarılmış, 5 kişinin cesedi bulunmuştu.

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AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birliklerin, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan kişiyi gece termal kameralarla süren arama çalışmaları gün ışımasıyla karadan ve havadan devam etti. 

Sisli Vadi mevkiinde suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına baktı. 5 kilometre uzunluğundaki vadide 900'ü aşkın kişinin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de yığılmış kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırdı. 

Komando birlikleri de aramaya katıldı

Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda komando birlikleri de katıldı. Orman köylüsü selin sürüklediği tomruk ve kütüklerin kaldırılması çalışmalarına yardım etti. Arama kurtarma köpekleri de bölgede arama çalışmalarına dahil oldu. 

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