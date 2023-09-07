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Sinop’ta 16 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sinop’ta 16 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Sinop’ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

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Olay, Sinop Akliman’da meydana saat 13.00 sıralarında geldi. Ailesiyle sahile giden çocuk bir süre sonra babasıyla birlikte denize girdi. Akıntıya kapılan çocuk ve babası boğulma tehlikesi geçirdi.

Baba Sinop Belediyesi cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafında Sinop Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları ise halen devam ediyor.

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