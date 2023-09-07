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Mehmet Şimşek'in 'maaş zammı' kararına tepki! Çalışan daha da fakirleşecek! 2023 hedefi yüzde 5, enflasyon yüzde 63....

Mehmet Şimşek'in 'maaş zammı' kararına tepki! Çalışan daha da fakirleşecek! 2023 hedefi yüzde 5, enflasyon yüzde 63....

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bundan sonra maaş artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı. Hükümetin 2023 enflasyon hedefinin yüzde 5, ama gerçekleşen enflasyonun yüzde 63 olduğuna dikkat çeken ekonomistler "çalışanlar daha da fakirleşecek" uyarısı yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak, ama çalışanlar, hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek" dedi, ekonomistlerden tepki geldi. Son yıllarda enflasyon hedeflerinin hiç tutmadığını hatırlatan ekonomistler, "Enflasyon hedefinin üzerinde enflasyon çıkarsa çalışan daha da fakirleşecek" uyarısı yaptı. İşte ekonomistlerin itirazları...

Çalışanlar daha da fakirleşecek

"Gerçekleşen enflasyona göre zam alma fikrinin üzerine bir bardak su için. Biz düşmesini temenni ettiğimiz enflasyona göre zam yapacağız. Ama düşüremezsek de yine geçmiş olsun diyeceğiz." diyen piyasalar teknik analisti Tunç Şatıroğlu, "Adamın geçim maliyeti gerçekleşen enflasyona göre oluşmuş ama ücret artışı tahmini enflasyon daha düşük olduğu için bu arayı kapatmayacak. Yani daha da fakirleşecek. Dönem sonunda enflasyon beklentiden fazla artarsa yine arayı kapatamayıp daha da fakirleşecek" dedi.

Hedef enflasyon tutmazsa ne olacak?

Ziraat Bankası eski yöneticisi Şenol Babuşcu ise Bakan Şimşek'in “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak” sözlerini alıntılayıp iki soru sordu. "Hedef enflasyon tutmazsa ne olacak?" diyen Babuşçu, "Hedef enflasyon en son ne zaman tutturuldu ki?" diye sordu.

11 yıldır hedef yüzde 5! Son enflasyon yüzde 65

Şenol Babuşçu'nun sorusuna Bloomberg HT ekonomisti Tuğba Özay cevap verdi. AK Parti iktidarı dönemindeki enflasyon hedeflerini ve o hedeflerin ne kadar tuttuğunun tablosunu veren Tuğba Özay, "TCMB'nin 2012 yılından bu yana enflasyon hedefi %5 ve gerçekleşme sayısı SIFIR." notu düştü.  

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