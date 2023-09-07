Galatasaray transferi resmen açıkladı! 3 milyon Euro...

Galatasaray Kulübü, Fredrik Midtsjö'nün Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor'a 3 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu duyurdu.

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Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nün 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Pendikspor'a transfer olduğunu KAP'a açıkladı. Geçen sezon AZ'den transfer edilen Norveçli futbolcuya İtalya'dan Hellas Verona ve Süper Lig'den Samsunspor talip olurken tecrübeli orta sahanın yeni durağı, İstanbul ekibi oldu.

Galatasaray formasıyla toplam 28 maça çıkan Fredrik Midtsjö 2 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

Midtsjö, Adana Demirspor maçında attığı kritik golle şampiyonlukta, Molde deplasmanında attığı golle ise sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasında önemli katkı sağlamıştı.