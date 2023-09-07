Samsun'da korkunç kaza! Hızını alamayan araçlar kavşakta çarpıştı
Samsun'da kontrolden çıkan iki otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı.Abone ol
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı Yüzme Havuzu Kavşağı refüj altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Zaimoğlu idaresindeki 55 ACP 332 plakalı otomobil kavşakta Orhan Kurt'un kullandığı 55 JS 289 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.