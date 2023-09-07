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Zafer Partisi'nden İBB önünde 'sel sırasında yetersiz müdahale' protestosu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zafer Partisi'nden İBB önünde 'sel sırasında yetersiz müdahale' protestosu

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Erdoğan Erhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşadığımız felaket karşısında her zaman olduğu gibi yine sınıfta kalmış, can kayıpları ve ciddi miktarda maddi kayıp yaşanmıştır." dedi.

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Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, kentin bazı ilçelerinde etkili olan sel ve su baskınlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) müdahalesinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle Saraçhane'deki İBB Başkanlık binası önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklamasını yapan Erhan, İstanbul ve Trakya'nın çok ciddi bir doğal afeti daha atlattığını söyledi.

Yağışın mevsim normallerinin çok üzerinde olduğunu, metrekarede 128 kilogramlık bir yağış miktarına ulaşıldığını ifade eden Erhan, şöyle devam etti:

"Ancak yaşanılan şiddetli yağış ne olursa olsun, alınan tedbirlerin yetersiz olduğu da görüldü. Biliyoruz ki doğal afetler değil, tedbirsizlik öldürür. Bir hemşehrimizin ölmesi demek, hepimizin ölmesi demektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşadığımız felaket karşısında her zaman olduğu gibi yine sınıfta kalmış, can kayıpları ve ciddi miktarda maddi kayıp yaşanmıştır."

Erhan, İstanbul'da yaşanan felaketteki görüntülerden bugüne kadar kenti yönetenlerin partisine bakılmaksızın olumlu şehircilik örneği göstermediğini gördüklerini anlattı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun "cumhurbaşkanı olma hayaliyle kenti unuttuğunu" söyleyen Erhan, "Sayın İmamoğlu, dün verdiği basın açıklamasında bile AK Parti iktidarının teoride ve pratikte mümkün olmayacak hayali projesiyle kavga etmeye devam etmektedir. Halbuki Sayın İmamoğlu bilmeliydi ki bu şehir, altyapı ve şehir planlaması ihtiyacı ile yatıp kalkıyor ve hatta ölüyor. Evet, gerçekten ölüyor. Geçmişten kalan eksiklikleri gidermek için neyi beklediniz?" diye konuştu.

Bugün İstanbul halkının sesi ve tepkisi olarak burada bulunduklarına dikkati çeken Erhan, "Yine büyük bir üzüntüyle haykırıyoruz. Türkiye, başımız sağ olsun. Türkiye, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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