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Galatasaray'dan 2 bomba birden! Resmen açıklandı...

Galatasaray'dan 2 bomba birden! Resmen açıklandı...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele transferlerini resmen açıkladı.

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray savunma ve orta sahaya transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün saat gece yarısında Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı - kırmızılılar iki oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Sarı - kırmızılılar, Tottenham'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez ve orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı. 

Galatasaray, Davinson Sanchez'e yıllık 3 milyon 200 bin Euro ödeyecek. Tottenham'a ödenecek bonservis bedeli ise 5 sezona yayılmış taksitlerle toplam 9 milyon 500 bin Euro olacak. 

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