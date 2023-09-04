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Bilal Erdoğan Turhan Çömez'in elini havada bıraktı! Sonrası olay...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Balıkesir'de düzenlenen Yağlı Güreşleri izlemeye gitti. Tek tek herkesle tokalaşan Bilal Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru olan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in eline havada bıraktı. Bilal Erdoğan'ın bu tavrı sonrası Turhan Çömez'in hareketi ise gündem oldu.

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Balıkesir Kurtdereli yağlı güreşlerinde protokol sırasına ilginç anlar yaşandı. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu güreş alanında yer aldı.

Sözcü TV ekranlarında yer alan anlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru olan Turhan Çömez, protokol tribününe geçtiği sırada Bilal Erdoğan'a selamlaşmak için elini uzattı. Ancak Erdoğan, bu jeste yanıt vermedi. 

Bilal Erdoğan'ın bu hareketi üzerine Turhan Çömez "Göz muayenesi" şeklinde hareket yaptı.

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