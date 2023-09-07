Büyükhanlı Holding’in varisi Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu

Büyükhanlı Holding'in mirasçısı Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde ölü bulundu. Cem Büyükhanlı'nin daha öncesinde ciğerlerinde pıhtılaşma meydana geldiği için yoğun bakıma alındığı ve 1 hafta önce taburcu edildiği belirtildi.

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İş insanı Cem Büyükhanlı, Beşiktaş Bebek'te yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ciğerlerindeki pıhtılaşmadan dolayı yoğun bakımda entübe edilerek kaldığı hastaneden bir hafta önce taburcu edilen Büyükhanlı'dan yakınları bir süre haber alamadı.

Büyükhanlı'nın babasının araması üzerine komşusu dün Büyükhanlı'nın evinin kapısını çaldı.

Kapıyı açan olmayınca çilingir eşliğinde içeriye girildi. Polis ekipleri, Cem Büyükhanlı'nın hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan incelemede hayatını kaybettiği tespit edilen Büyükhanlı'nın cesedi üzerinde herhangi bir darp izine rastlanılmadı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.