Muharrem İnce Meral Akşener ile ne konuştu?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz gün İYİ Parti lideri Meral Akşener'le bir görüşme gerçekleştirdi. İnce, görüşmenin içeriğini tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında açıkladı.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. İki genel başkanın basına kapalı toplantısı, 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Meral Akşener ile ne konuştular?

İki liderin merak edilen görüşmesinin ardından Muharrem İnce, tv100 ekranlarında Meral Akşener ile olan görüşmesini anlattı.

İnce, Meral Akşener ile basına kapalı olan görüşmesine ilişkin canlı yayında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Meral Akşener’le ortak bir yanımız var, önce onu linç ettiler sonra onu linç ettiler. Linç edenler de aynı kişiler. Bunları konuştuk, ‘Tekrar görüşürüz’ dedik. Olay bundan ibaret.”

Yerel seçimler konuşuldu mu?

Programın moderatörü Erdoğan Aktaş’ın “Yerel seçimle ilgili iş birliği konuşması oldu mu?” sorusuna da yanıt veren İnce, “İş birliği konuşması olmadı ama kaygılarımı ilettim. 2019’da İmamoğlu’nun şansı bugünle kıyasladığımızda daha fazlaydı. Halbuki şimdi fazla olması lazımdı ama bence 2019’da şansı daha fazlaydı. Amacım burada bir eleştiri yapmak değil.”