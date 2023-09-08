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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Hindistan'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Hindistan'a gidiyor!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8-10 Eylül tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilecek olan 18. G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Hindistan'ı ziyaret edecek. Bu süre zarfında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Hindistan'a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre G20 Liderleri, zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor.


Erdoğan'ın Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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