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Mersin’de baba dehşet saçtı! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp kendini bıçakladı

Mersin’de baba dehşet saçtı! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp kendini bıçakladı

Mersin'in Mut ilçesinde, 7 yaşındaki oğlu Mehmet T.'nin boğazını keserek öldüren baba Mustafa T., daha sonra kendisini bıçakla ağır yaraladı.

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Meydan Mahallesi'nde misafirliğe gelen Mustafa T., bilinmeyen bir nedenle 7 yaşındaki oğlu Mehmet T.'nin bıçakla boğazını kesti, ardından kendisini de bıçakladı.

Komşuları durumu fark edince 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mehmet T. hayatını kaybetti. Kendini bıçaklayan Mustafa T. ise Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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