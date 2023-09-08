BIST 8.338
DOLAR 26,85
EURO 28,81
ALTIN 1.662,09
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YÖK'ten üniversite öğrencileri hakkında yeni karar! 1 yıl kayıt dondurma hakkı

YÖK'ten üniversite öğrencileri hakkında yeni karar! 1 yıl kayıt dondurma hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan yeni karara göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, talepleri halinde kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilecek.

Abone ol

Kurul, 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, bu illerde bulunan üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim süreçlerini görüştü. Toplantıda alınan kararlar Milli Eğitim Bakanlığı ile devlet üniversitelerinin rektörlüklerine gönderildi.

Buna göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirlerdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere; fakülte ve yüksekokullar bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağı ve enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağına üniversite senatoları karar verecek.

Uzaktan öğretim veya yüz yüze eğitim görecek öğrencilerden talep edenlere, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin" özel öğrencilik hükümlerine tabi olmaksızın kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı tanınacak.

Bu kapsamda özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrenciler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapacaklar. Başvurdukları üniversite tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusu kabul edilecek.

Bir yıl kayıt dondurma hakkı tanınacak

Üniversite senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve başka üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak "öğretmenlik uygulaması" dersini yüz yüze alması gereken öğrenciler talepleri halinde bu derse bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekler veya sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu yapabilecekler.

Üniversiteler, ihtiyaç duyması halinde, bu durumdaki öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmesi için sorumlu birim görevlendirecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden bir yıl kayıt dondurma hakkı tanınacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de acı kaza! Otomobille çarpışan motokurye can verdi
İzmir'de acı kaza! Otomobille çarpışan motokurye can verdi
Cübbeli Ahmet Hoca, 'şeyhlik' unvanı aldı! Cübbeli Hoca artık Kadiri Tarikatı şeyhi işte yeni ismi...
Cübbeli Ahmet Hoca, 'şeyhlik' unvanı aldı! Cübbeli Hoca artık Kadiri Tarikatı şeyhi işte yeni ismi...
Türkiye'de büyük deprem beklenen 11 şehir! Hangi şehirde kaç şiddetinde deprem olacak
Türkiye'de büyük deprem beklenen 11 şehir! Hangi şehirde kaç şiddetinde deprem olacak
Ersan Şen, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı? Ahmet Hakan yazdı
Ersan Şen, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı? Ahmet Hakan yazdı
Bomba kulis! İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları belli oldu! Koray Aydın ve Buğra Kavuncu
Bomba kulis! İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları belli oldu! Koray Aydın ve Buğra Kavuncu
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e seçim cevabı: Her halükârda iddialıyız, kendime güveniyorum
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e seçim cevabı: Her halükârda iddialıyız, kendime güveniyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Hindistan'a gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Hindistan'a gidiyor!
Mersin’de baba dehşet saçtı! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp kendini bıçakladı
Mersin’de baba dehşet saçtı! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp kendini bıçakladı
Büyükhanlı Holding’in varisi Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu
Büyükhanlı Holding’in varisi Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu
Muharrem İnce Meral Akşener ile ne konuştu?
Muharrem İnce Meral Akşener ile ne konuştu?
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in cezası belli oldu!
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in cezası belli oldu!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile eğitim - öğretim genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile eğitim - öğretim genelgesi