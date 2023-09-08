Ersan Şen, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı? Ahmet Hakan yazdı

Meral Akşener'in Altılı Masa'yı terk ettiği gün canlı yayında 'İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı ben olabilirim" diyen ve reklam arasında Meral Akşener'den adaylık teklifi alan Ersan Şen, Akşener'in masaya geri dönmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Ersan Şen İYİ Parti’nin İstanbul adayı olur mu" diye sorup gerekçelerini yazdı.

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Ekranların en hararetli tartışmacılarından ve çiçeği burnunda medya patronu hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile ilgili Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Tarafsız Bölge'de Ersan yen'in İYİ Parti'nin İBB Başkan Adayı olma ihtimalini tartıştıklarını ve herkesin "olabilir" dediğini yazan Ahmet Hakan, "Kendisine bir televizyon kanalı kuruyormuş. Kişisel tanıtımı için pahalı oyuncaklarla oynuyor yani" ifadelerini kullandı. İşte Ahmet Hakan'ın Ersan Şen yazısının ilgili bölümleri...

Ersan Şen İYİ Parti İstanbul adayı olur mu

Cerbezeli bir adam Ersan Şen.

Hitabeti kuvvetli. Hiddeti samimi.

Bazen polemik gücü yüksek saatli bir bomba olabiliyor. An gelip patlayacak cinsten.

Eleştirildiği tek bir husus var Ersan Şen’in:

Her konuda bir fikrinin olması.

Ama çok da üzerinde durmaya değecek bir eleştiri değil bu.

Sorarım size: Türkiye’de her konuda bir fikri olmayan kaç kişi var ki?

Bir ekran şöhreti haline gelmiş durumda Ersan Şen.

Pahalı oyuncaklarla oynuyor

Meral Akşener de değer veriyor kendisine.

O kadar değer veriyor ki az kalsın İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı yapacaktı.

Ersan Şen de boş durmuyor.

Kendisine bir televizyon kanalı kuruyormuş. Kişisel tanıtımı için pahalı oyuncaklarla oynuyor yani.

Tüm konuklar fena halde beğendi

Tarafsız Bölge’nin görünmez kahramanı Onur, “Ersan Şen, İYİ Parti’nin İstanbul adayı olamaz mı? Bu konu tartışmaya değer bir konu değil mi” diye sordu.

Kendisine cevabım şu oldu:

“Değer ki hem de nasıl değer.”

Ve geçen akşam tartıştık bu konuyu programda kısa bir süre. Konuklarımızın tamamı fena halde akla yatkın buldu bu ihtimali.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıkla...