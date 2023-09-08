En son ankette İYİ Parti'yi üzecek sonuç! İYİ Parti seçmeninin gönül bağı kopmuş

Areda-Survey'in, halkın nabzını tutmak için 25-29 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 562 kişi üzerinde gerçekleştirdiği anketin sonuçları çıktı. İYİ Parti'yi üzecek sonuçların çıktığı ankette, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istemediği bir kişinin CHP Genel Başkanı olabileceğine inananların oranı da dikkat çekti. İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısından Areda-Survey anketinin çarpıcı sonuçları...