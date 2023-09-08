En son ankette İYİ Parti'yi üzecek sonuç! İYİ Parti seçmeninin gönül bağı kopmuş
Areda-Survey, muhalefetin durumunu ölçmek için yaptığı anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. Altılı Masa'nın Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde ittifak yapabileceğine inananların oranı dibe vururken, İYİ Parti'nin gelecek planlarına inananların oranı ise ondan daha da aşağıya inmiş gözüküyor.
Areda-Survey'in, halkın nabzını tutmak için 25-29 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 562 kişi üzerinde gerçekleştirdiği anketin sonuçları çıktı. İYİ Parti'yi üzecek sonuçların çıktığı ankette, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istemediği bir kişinin CHP Genel Başkanı olabileceğine inananların oranı da dikkat çekti. İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısından Areda-Survey anketinin çarpıcı sonuçları...
Kılıçdaroğlu'nun istemediği bir isim seçilebilir mi?
Areda-Survey anketinde “Kılıçdaroğlu’nun istemediği bir aday CHP Genel Başkanlığı’na gelebilir mi?” diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 66.3’ü hayır, yüzde 33.7’si ise evet cevabı verdi. CHP’lilerin ise yüzde 54.1’i hayır derken evet diyenlerin oranı yüzde 45.9 çıktı.
Muhalefet ittifak yapabilir mi?
Seçimlerin ardından birbirine düşen Millet İttifakı ya da Atılı Masa ortaklarının Mart 2024 seçimlerinde yeniden ittifak yapıp yapamayacakları da soruldu. Areda-Survey’nin bu sorusuna ankete katılanların yüzde 93.1’i hayır derken evet diyenlerin oranı yüzde 16.9 çıkıyor.
İYİ Parti seçmeninin gönül bağı kopmuş
Muhalefet ittifak yapamaz diyenlerin oranı CHP’de yüzde 70.3. İYİ Partililerin yüzde 82.8’i ittifak olmaz yanıtını veriyor. İYİ Parti seçmeninin 6’lı Masa ile gönül bağları kopmuş.