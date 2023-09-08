AK Parti kulisi! Ekrem İmamoğlu'nun karşısına 'Karadenizli' aday! Ankara için iki isim var

Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için Ankara kulislerinde aday adayı isimleri havada uçuşuyor. AK Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına kimleri çıkaracağı merak ediliyor. İşte kulislerde Ankara ve İstanbul için adları geçmeye başlayan son isimler...

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Yerel seçimler için adaylar ve aday adayları kulisleri kaynatmayı hızlandırdı. AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının kim olacağı cevabı en merak edilen soru iken kulislerde isimler havada uçuşuyor. Cumhuriyet gazetesi AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı olarak ismi kulislere yeni piyasaya sürülenleri yazdı.

Trabzonlu Fatih Belediye Başkanı...

AK Parti’nin Mart 2024’te İstanbul'da seçmenin karşısına “Karadenizli bir belediye başkanına karşı Karadenizli bir aday” ile gideceği, bu kapsamda da aslen Trabzonlu olan, eski TOKİ Başkanı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ı, yine aslen Trabzonlu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına “aday gösterebileceği” belirtiliyor.

Ankara'da iki isim konuşulmaya başlandı

AK Parti’de Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ile ilgili farklı isimler ön plana çıkıyor. Bu isimlerden birinin Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin olduğu dillendiriliyor. Tiryaki ile birlikte Ankara için AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın da adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor.