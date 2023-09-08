Haberler çıktı Apple'ın piyasa değeri 200 milyar dolar azaldı

Apple’ın hisseleri, Çin’de memurların iPhone kullanmalarının yasaklandığına dair haberlerin ardından ikinci işlem gününde de değer kaybetti.

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Hisselerdeki düşüş yüzde 6’yı aşarken şirketin piyasa değeri 200 milyar dolar civarında azaldı.

Teknoloji devinin en büyük üçüncü pazarı olan Çin’deki cirosu, küresel cirosunun yüzde 18’ini oluşturuyor.

Apple ürünlerinin büyük bir kısmı da bu ülkede üretiliyor.

Wall Street Journal Çarşamba günkü haberinde Pekin’in, merkezi hükümete bağlı çalışan memurlara kişisel iPhone’larını ofislere getirmemeleri ve iş için de iPhone kullanmamalarına yönelik emir verdiği yer alıyordu.

Dünyanın en değerli şirketi

Dün ise Bloomberg bu yasağın kamu şirketlerinde ve hükümete bağlı kuruluşlarda çalışanları da kapsayabileceğini yazmıştı.

Haberler, Apple’ın 12 Eylül’de iPhone 15’i tanıtmasına günler kala geldi.

Çin hükümetinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple’a 2,8 trilyon dolar civarında değer biçiliyor.